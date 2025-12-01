Приехал Войцех Ярузельский с частным визитом в Америку. (Официально
его никто не приглашал.) Президент США тем не менее принял его. И вот
во время беседы Рональд Рейган ему и говорит:
— Что мы все занимаемся какими-то пустыми разговорами о сокращении
вооружений, о ликвидации ракет... Вот видишь — у меня на стене три
кнопки? Нажму красную кнопку — и п%%%%ц придет Советскому Союзу, нажму
синюю кнопку — и не станет никакого социалистического лагеря, нажму
зеленую — и не будет никакой проблемы неприсоединившихся стран.
Ярузельский внимательно слушает, а затем и говорит:
— Вы знаете, господин Президент, у нас в Варшаве до войны жила некто
пани Ковальска. Это была очень богатая женщина, и у нее в квартире
было три унитаза: один золотой, оди
еще анекдот!