Мужик-яростный фанат бокса, боя за звание чемпиона мира ждал месяц, бой сегодня в пять вечера. Мужик за час отпросился с работы, купил 6 бутылок пива, 1 кг королевских креветок, в предвкушении кайфа- бегом домой; до боя 40 минут, пиво и креветок бросает в холодильник, переодевается, до боя - 25 минут: варит креветок, охлаждает кружку для пива, до боя - 5 минут, накрывает лёгкий столик из креветок и пива садится перед телевизором. Гонг!! 10 секунд - бой заканчивается нокаутом. Всё!!! У мужика в одной руке очищенная креветка в другой кружка холодного пива! Мужик чуть ли не со слезами смотрит на креветку, на пиво, на креветку, на пиво:
- Как же ж, вот же ж... - поворачивает голову назад, в дверях стоит жена, руки скрещённые на груди и с пафосно ехидным видом
еще анекдот!