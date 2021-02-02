Требует выплатить более 57 тысяч рублей. Такова сумма исковых требований владимирского медика к горбольнице № 4 на Каманина. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску

Требует выплатить более 57 тысяч рублей. Такова сумма исковых требований владимирского медика к горбольнице № 4 на Каманина. Во Фрунзенском райсуде продолжается рассмотрение дела по иску Ирины Варламовой. Медик не получила так называемые «ковидные» надбавки за август и сентябрь прошлого года. Потому что якобы с ковидными пациентами не работала. Медсестра затребовала от больницы истории болезней