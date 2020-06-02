Их направят в медицинские учреждения региона для лечения больных коронавирусом

Владимирская область уже во второй раз получила из Москвы гуманитарный груз с масками и медикаментами, которые направят в медицинские учреждения региона для лечения больных коронавирусом.По информации пресс-службы Белого дома, из столицы к нам привезли 3 млн, 100 тысяч комплектов защитных костюмов, а также лекарств, в том числе для тяжело больных. Всё это было запаковано в коробки с китайскими иероглифами, что наводит на мысль о том, что к нам привезли подаренные России Китаем средства защиты.Напомним, что 30 мая в регион приезжала бригада московских врачей для того, чтобы поделиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией со владимирскими коллегами. Это произошло по инициативе Президента РФ Владимира Путина, так как, наравне с Московской областью, Владимирская область являются частью столичной агломерации, оказавшейся в непростой ситуации из-за распространения COVID-19.Бригада московских специалистов будет работать в нашем регионе в течении ближайших двух недель, передавая опыт нашим врачам.