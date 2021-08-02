С 2022 года федеральный оператор будет осуществлять деятельность по сбору, траспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности.

С 2022 года федеральный оператор (ФГУП «ФЭО» -мпредприятие Госкорпорации «Росатом») будет осуществлять деятельность по сбору, траспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на всей территории Российской Федерации, информирует Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, операторы по обращению с отходами I и II классов опасности, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами должны обеспечивать предоставление полной, достоверной, актуальной информации и своевременность ее размещения в федеральной государственной информационной системе учета (далее – ФГИС ОПВК).ФГИС ОПВК – единая информационная платформа для управления всей цепочкой отходов от их образования до переработки. Система станет площадкой, в том числе, для заключения и исполнения договоров между участниками сферы обращения с отходами I и II классов опасности и федеральным оператором.На сайте ФГУП «ФЭО» (rosfeo.ru) создан подраздел «Федеральная схема и ГИС ОПВК», где размещены нормативные правовые акты, презентационные, методические и видеоматериалы для удобства будущих пользователей Системы. По ссылке demo.gisopvk.ru можно пройти регистрацию, изучить функционал личного кабинета, внести данные и оставить отзывы. Телефон технической поддержки по вопросам подключения к ФГИС ОПВК 8(495) 822-22-00.