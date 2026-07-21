Объявлена регистрация на Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч». В этом году турнир приурочен к Году единства народов России. Он пройдёт в Центральном парке

Объявлена регистрация на Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3×3 «Оранжевый мяч». В этом году турнир приурочен к Году единства народов России. Он пройдёт в Центральном парке Владимира 8 августа. Приём заявок продлится до 5 августа. Регистрация проходит в два этапа. Сначала необходимо заполнить форму на официальной платформе FIBA 3×3. А затем направить пакет документов на