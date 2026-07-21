Масштабное преображение Вокзальной площади во Владимире набирает обороты. Основной объем работ планируется завершить уже в этом году. Ход модернизации ключевой для города территории

Масштабное преображение Вокзальной площади во Владимире набирает обороты. Основной объем работ планируется завершить уже в этом году. Ход модернизации ключевой для города территории оценили глава города Сергей Волков и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Масштаб изменений впечатляет: это не просто косметический ремонт, а полная реконструкция пространства, – подчеркивает градоначальник. Из поста Сергея Волкова в социальных