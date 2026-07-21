Масштабное преображение Вокзальной площади во Владимире набирает обороты. Основной объем работ планируется завершить уже в этом году. Ход модернизации ключевой для города территории
<a href="https://33live.ru/novosti/21-07-2026-vokzalnaya-ploshhad-vladimira-preobrazitsya-uzhe-k-koncu-goda.html" target="_blank">Вокзальная площадь Владимира преобразится уже к концу года</a> - Масштабное преображение Вокзальной площади во Владимире набирает обороты. Основной объем работ планируется завершить уже в этом году. Ход модернизации ключевой для города территории
[url=https://33live.ru/novosti/21-07-2026-vokzalnaya-ploshhad-vladimira-preobrazitsya-uzhe-k-koncu-goda.html]Вокзальная площадь Владимира преобразится уже к концу года[/url] - Масштабное преображение Вокзальной площади во Владимире набирает обороты. Основной объем работ планируется завершить уже в этом году. Ход модернизации ключевой для города территории