Любимый многими фонтан в парке «Липки» сейчас находится на ремонте, но работы активно ведутся, чтобы скоро вновь порадовать жителей. Специалисты МУП «Владимирводоканал» ежедневно трудятся

Любимый многими фонтан в парке «Липки» сейчас находится на ремонте, но работы активно ведутся, чтобы скоро вновь порадовать жителей. Специалисты МУП «Владимирводоканал» ежедневно трудятся над его обновлением. Об этом рассказал глава города Сергей Волков. На данный момент рабочие уже полностью обновили бетонное покрытие чаши фонтана. Сейчас требуется время, чтобы новый состав набрал необходимую прочность и