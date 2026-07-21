В городе появилось новое общественное пространство, которое соединило исторический центр и современные микрорайоны. Объект реализовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»,

В городе появилось новое общественное пространство, которое соединило исторический центр и современные микрорайоны. Объект реализовали в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Владимирской области. Парк, напомним, стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь обустроили парадную аллею, сцену для праздников и велодорожку. Для детей построили современные игровые площадки, а