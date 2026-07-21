В связи с участившимися случаями прилётов украинских беспилотников в жилые дома во Владимире глава региона обратился к жителям с просьбой не публиковать информацию о происшествиях. За

В связи с участившимися случаями прилётов украинских беспилотников в жилые дома во Владимире глава региона обратился к жителям с просьбой не публиковать информацию о происшествиях. За последнюю неделю в областном центре произошло два пожара, причиной которых послужили прилёты вражеских БПЛА. Власти и СМИ не раскрывают координаты и детали атак, но жители активно делятся этой информацией