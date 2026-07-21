Ее называют амазонкой русского авангарда. Она вошла в историю мирового искусства как одна из изобретателей цветописи, автор признанных шедевров абстракционизма, исследователь теории

Ее называют амазонкой русского авангарда. Она вошла в историю мирового искусства как одна из изобретателей цветописи, автор признанных шедевров абстракционизма, исследователь теории искусства. С ней дружил Казимир Малевич, а Маяковский посвящал стихотворения. О наследии Ольги Розановой и сохранении памяти о художнице на Владимирской земле расскажем во втором выпуске медиапроекта «История Владимирского края». Проект выпускается при