Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Украина активно готовится к вооруженному конфликту.

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Украина активно готовится к вооруженному конфликту.Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику. В эфире телеканалов открыто звучат призывы к подтягиванию войск, началу боевых действий, взрывам и убийствам. "Это к чему все?", – спросил Кузьмин.Также депутата возмутило заявление Генерального штаба Украины о подготовке к уличным боям в городских условиях. При этом не уточняется, какие именно населенные пункты будут штурмовать военные. Кузьмин не исключил, что это могут быть Донецк, Луганск и даже Симферополь, передает "ПолитНавигатор"."Украинские власти готовятся к войне", – подчеркнул политик.Об этом свидельствует и отказ украинской стороны от выполнения Минских соглашений. Кузьмин добавил, что подготовка к боевым действиям ведется и в информационном пространстве. Недавно стало известно о блокировке трех оппозиционных телеканалов по указу президента Владимира Зеленского.Ранее "Дни.ру" написали, что украинская армия , расположенный на территории Донецкой народной республики (ДНР). Военные повредили жилой дом и линию электропередач. По предварительным данным, никто не пострадал: местные жители успели укрыться в подвалах домов.