Газ из трубы, идущей вдоль фасада одного из жилых домов на юге Москвы, загорелся, передает . Подача топлива была перекрыта, пламя исчезло. На месте ЧП работают экстренные службы. Очевидцы ..

Газ из трубы, идущей вдоль фасада одного из жилых домов на юге Москвы, загорелся, передает . Подача топлива была перекрыта, пламя исчезло. На месте ЧП работают экстренные службы. Очевидцы сняли происходящее на видео. Сообщается, что из дома были эвакуированы свыше 80 человек.