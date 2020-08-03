3 августа на СТС состоится показ сериала Любовь в нерабочие недели. Одну из главных ролей в картине исполняет актриса Зоя Бербер.

3 августа на СТС состоится показ сериала "Любовь внерабочие недели". Одну из главных ролей в картине исполняет актриса ЗояБербер.В ленте героиня артистки сталкивается с непростой темойизмены. По словам Зои Бербер, людирешаются на неверность по разным причинам. Жизнь, по мнению знаменитости,сложна и многогранна. Люди меняются, постоянно испытывают эмоции, которые могутзавести не туда.К теме адюльтера у артистки нет резко негативногоотношения. В теории Бербер могла бы простить любимому интрижку на стороне. "Нокак я бы реагировала по факту – могу только гадать", – оговаривается актриса.Вместе с Зоей Бербер в сериале "Любовь в нерабочиенедели" снимается звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов. До встречи в теленовелле знаменитости были знакомы. "Мыдружны, мы, не побоюсь этого слова, – любим, уважаем и ценим друг друга", -рассказала о коллеге по цеху актриса.Как оказалось, на площадке сериала "Любовь в нерабочиенедели" Бербер и Попову пришлось сообща работать над пикантным эпизодом.Артистка призналась, что сниматься с Романом в интимной сцене было легко. Артистызаранее отрепетировали каждое движение, поэтому неловкости удалось избежать.12 Июл 2020 в 2:13 PDTЗоя не скрывает, что оголяться на экране не любит. Уговоритьактрису на "обнаженный" эпизод нелегко. важно понимать, зачем нужно в тойили иной сцене показать голое тело. Как подчеркнула артистка,некоторые режиссеры "раздевают" актрис только для привлечения внимания ккартине.