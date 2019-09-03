Супруга футболиста Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко
– берет пример с телеведущей Юлии Барановской. К такому выводу пришла известный
блогер Лена Миро в своем ЖЖ.
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко
– берет пример с телеведущей Юлии Барановской. К такому выводу пришла известный
блогер Лена Миро в своем ЖЖ.
Обозревательница таким образом отреагировала на новость о
будущем ребенке Тарасова и Костенко – пара ждет второго. На днях футболист и
его возлюбленная сделали официальное заявление в соцсетях.
По мнению Миро, Костенко ежегодно беременеет с определенной
целью – успеть родить от Тарасова как можно больше детей. Таким образом модель
обеспечивает себе стабильное существование в дальнейшем.
"Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт
– не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее.
Дети же – наше будущее, не правда ли? Так вот, нарожав как можно больше
маленьких Тарасиков, Настя после развода будет жить не хуже какой-нибудь
Барановской", – рассуждает Лена Миро.
Обозревательница напомнила, что телеведущая Юлия Барановская
когда-то родила спортсмену Андрею Аршавину троих детей. "А теперь живет
припеваючи на денежки чипсоеда – это та самая жизнь, о которой мечтает любая
самка дурака-футболиста", – отмечает блогер.
Лена Миро утверждает, что всем женам и возлюбленным
футболистов необходимо брать пример с Костенко и Барановской. Блогер советует этим
девушкам "рожать без остановки".
женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь Милану. Отметим, что от первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Только недавно смог урегулировать вопрос относительно алиментов.