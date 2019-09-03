Супруга футболиста Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко – берет пример с телеведущей Юлии Барановской. К такому выводу пришла известный блогер Лена Миро в своем ЖЖ.

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова – модель Анастасия Костенко– берет пример с телеведущей Юлии Барановской. К такому выводу пришла известныйблогер Лена Миро в своем ЖЖ.Обозревательница таким образом отреагировала на новость обудущем ребенке Тарасова и Костенко – пара ждет второго. На днях футболист иего возлюбленная сделали официальное заявление в соцсетях.По мнению Миро, Костенко ежегодно беременеет с определеннойцелью – успеть родить от Тарасова как можно больше детей. Таким образом модельобеспечивает себе стабильное существование в дальнейшем."Долго ли продержится брак с Тарасовым? Как показывает опыт– не очень. За эти несколько лет Костенко обязана инвестировать в будущее.Дети же – наше будущее, не правда ли? Так вот, нарожав как можно большемаленьких Тарасиков, Настя после развода будет жить не хуже какой-нибудьБарановской", – рассуждает Лена Миро.Обозревательница напомнила, что телеведущая Юлия Барановскаякогда-то родила спортсмену Андрею Аршавину троих детей. "А теперь живетприпеваючи на денежки чипсоеда – это та самая жизнь, о которой мечтает любаясамка дурака-футболиста", – отмечает блогер.Лена Миро утверждает, что всем женам и возлюбленнымфутболистов необходимо брать пример с Костенко и Барановской. Блогер советует этимдевушкам "рожать без остановки".женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Уже в июле модель подарила ему дочь Милану. Отметим, что от первого брака у спортсмена подрастает десятилетняя дочь Ангелина. Только недавно смог урегулировать вопрос относительно алиментов.