Александр Курбатов вновь выбран главой администрации Петушинского района. Это решение решение было...

Александр Курбатов вновь выбран главой администрации Петушинского района.Это решение решение было сегодня принято Советом народных депутатов на альтернативной основе.На этот пост претендовало еще трое соискателей, но все 19 участвовавших в выборах депутаты проголосовали за Курбатова.- Поддержка депутатского корпуса не только знак доверия, но и важнейшее условие результативности дальнейшей работы, - отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Задач, требующих решения, в районе много, - пожелал глава области Александру Курбатову. - Видна готовность ими заниматься, перенимать лучшие практики, не закрываться от проблемных моментов, а упорно преодолевать трудности и добиваться результата. Важно последовательно держаться этой линии. У Петушинского района прекрасный, разносторонний потенциал. Продолжим вместе работать над тем, чтобы его раскрыть, приумножить и улучшить качество жизни людей".Напомним, когда прежний глава Петушинской администрации Сергей Великоцкий ушел в отставку по состоянию здоровья 14 декабря 2022 года, его обязанности временно исполнял первый заместитель Александр Курбатов. В январе 2021 он был официально утвержден в должности районного главы. И вот сегодня - был избран на второй срок.Фото: пресс-служба Правительства ВО.