Все секреты особого вида ласк Ева Польна раскрыла в беседе. Разговор
попал на видео.
Все секреты особого вида ласк Ева Польна раскрыла в беседе. Разговор
попал на видео.
Ева Польна часто посещает светские
мероприятия. Она никогда не лезла за словом в карман, поэтому с легкостью
ответила на провокационный вопрос о том, как правильно любить по-французски.
При этом исполнительница хитов 90-х
отметила, что с подобным вопросом к ней подходят уже больше двадцати лет.
Журналист Олег Пилягин попытался уточнить, считается ли поцелуй по-французски,
если в таких ласках участвует язык.
"А как без языка?" – удивилась Ева
Польна, ответив вопросом на вопрос о том, как правильно любить по-французски.
После этих фраз последовал шуточный
диалог с упоминанием видов оральных ласк. На видео заметно, что Ева Польна
находится в прекрасном настроении. Для посещения мероприятия она выбрала
необычный образ с преобладанием красных оттенков. Завершила наряд кокетливая
белоснежная шляпка.
Напомним, что 48-летняя Ева Польна
лишь несколько лет назад перестала скрывать бурный роман с Денисом Клявером. Музыкант
был женат, поэтому романтические отношения скрывал ото всех. У пары в 2005 году
родилась дочь Эвелин. Звездный отец признал девочку и помогает в ее воспитании
и финансовом обеспечении. В мае 2007 года Ева Польна вновь стала мамой. Она
родила дочь Амалию. Папой стал бизнесмен Сергей Пильгун, с которым в тот момент
артистка была в отношениях.
В настоящее время Ева Польна не
распространяется о своей личной жизни. Оберегает от излишнего внимания и
дочерей, лишь изредка показывая их фото на страницах социальных сетей.