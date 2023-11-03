Все секреты особого вида ласк Ева Польна раскрыла в беседе. Разговор попал на видео.

Все секреты особого вида ласк Ева Польна раскрыла в беседе. Разговорпопал на видео.Ева Польна часто посещает светскиемероприятия. Она никогда не лезла за словом в карман, поэтому с легкостьюответила на провокационный вопрос о том, как правильно любить по-французски.При этом исполнительница хитов 90-хотметила, что с подобным вопросом к ней подходят уже больше двадцати лет.Журналист Олег Пилягин попытался уточнить, считается ли поцелуй по-французски,если в таких ласках участвует язык."А как без языка?" – удивилась ЕваПольна, ответив вопросом на вопрос о том, как правильно любить по-французски.После этих фраз последовал шуточныйдиалог с упоминанием видов оральных ласк. На видео заметно, что Ева Польнанаходится в прекрасном настроении. Для посещения мероприятия она выбраланеобычный образ с преобладанием красных оттенков. Завершила наряд кокетливаябелоснежная шляпка.Напомним, что 48-летняя Ева Польналишь несколько лет назад перестала скрывать бурный роман с Денисом Клявером. Музыкантбыл женат, поэтому романтические отношения скрывал ото всех. У пары в 2005 годуродилась дочь Эвелин. Звездный отец признал девочку и помогает в ее воспитаниии финансовом обеспечении. В мае 2007 года Ева Польна вновь стала мамой. Онародила дочь Амалию. Папой стал бизнесмен Сергей Пильгун, с которым в тот моментартистка была в отношениях.В настоящее время Ева Польна нераспространяется о своей личной жизни. Оберегает от излишнего внимания идочерей, лишь изредка показывая их фото на страницах социальных сетей.