Личности трех мальчиков и одной девочки, которые потушили Вечный огонь Монумента Славы минувшую субботу, установили. Ими оказались подростки в возрасте 11 и 12 лет, которые проживали

Личности трех мальчиков и одной девочки, которые потушили Вечный огонь Монумента Славы минувшую субботу, установили. Ими оказались подростки в возрасте 11 и 12 лет, которые проживали неподалеку. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Напомним, дети закидали пламя снегом, а потом скрылись. Сейчас следователи опрашивают маленьких хулиганов, их родителей, а также получают информацию от органов