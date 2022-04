В Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения премии Грэмми. Лидером по количеству наград стал Джон Батист, одержавший победу в пяти категориях, включая Альбом года и Лучшее видео, а лучшей записью и песней 2022-го была названа композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic.

В ночь на 4 апреля в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония награждения музыкальной премии Грэмми. Полный список обладателей премии американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS) был опубликован на официальном сайте. В этом году событие было посвящено Тейлору Хокинсу, барабанщику группы Foo Fighters, который умер 25 марта в возрасте 50 лет.Лидером по количеству наград в этом году стал музыкант Джон Батист, номинированный на 11 статуэток. Всего в итоге он одержал победу в пяти категориях, включая Альбом года за пластинку We Are и Лучшее видео за клип Freedom. А лучшей записью и песней 2022-го была названа композиция Leave The Door Open дуэта Silk Sonic (певец Бруно Марс и рэпер Андерсон Пак). При этом Джастин Бибер, который был заявлен в восьми номинациях, не получил ни одной статуэтки.Лучшим новым исполнителем была названа 19-летняя Оливия Родриго, номинированная в семи категориях премии. Она также получила награды за лучшее сольное поп-исполнение и лучший вокальный поп-альбом — Sour. Победу в категории Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой одержали Doja Cat и SZA, записавшие совместный трек Kiss Me More. Лучший традиционный вокальный поп-альбом — Love For Sale американского эстрадного певца Тони Беннетта и Леди Гаги.Канье Уэст, которому запретили выступать на премии из-за его поведения в интернете, выиграл в категории Лучшее мелодичное исполнение рэпа с The Weeknd и Lil Baby за их совместную композицию Hurricane и в номинации Лучшая рэп-композиция за композицию Jail, записанную вместе с Jay-Z. При этом лучшим рэп-альбомом была названа пластинка Call Me If You Get Lost музыканта Tyler, The Creator.Лучшей танцевальной или электронной записью признана Alive исполнителя Rüfüs Du Sol, а лучшим танцевальным или электронным альбомом по мнению жюри Грэмми стал Subconsciously диджея Black Coffee. Награда в номинации Лучшее рок-исполнение присуждена группе Foo Fighters за песню Making A Fire, исполнители также получили статуэтки за Лучшую рок-песню (Waiting On A War) и Лучший рок-альбом (Medicine At Midnight).