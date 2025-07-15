В отношении 39-летней жительницы Меленок возбуждено уголовное дело.

В отношении 39-летней жительницы Меленок возбуждено уголовное дело. Гражданку обвиняют в краже сотового телефона и средств с банковского счёта. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что подозреваемая распивала алкоголь вместе с потерпевшим. Когда собутыльник отвлёкся, дама похитила его мобильник. К номеру телефона был привязан банковский счёт потерпевшего. Женщина не упустила случая этим воспользоваться и совершила несколько покупок. Причинённый ущерб превысил 25 тыс. рублей.«В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.