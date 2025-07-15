Завершился конкурс на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда, проводившийся ВТБ.

Завершился конкурс на самое оригинальное имя для котёнка дальневосточного леопарда, проводившийся ВТБ. Девочка, которой чуть больше 1,5 лет, получила имя Сиерра. Участники конкурса в соцсетях предложили более 2000 вариантов имён, пять из которых вошли в шорт-лист голосования, а их авторы получили призы от банка и национального парка «Земля леопарда» (Владивосток). В финальном голосовании приняло участие более 15 тысяч человек.Имя Сиерра отражает характер юного леопарда и ассоциируется с природой и силой. Одно из значений имени отсылает к описанию горных хребтов – местам обитания краснокнижных кошек. Отдать предпочтение можно было одному из пяти вариантов: Сказка, Земляника, Северина, Примора и Сиерра. Авторами самых оригинальных имен, отобранных для голосования, стали жители Санкт-Петербурга, Липецка и Владивостока. Лидер конкурса из Ростова-на-Дону.«Каждый леопард имеет свой характер, повадки, уникальные черты. Сиерра – активная, уверенная и решительная. Ей очень подходит имя, которое придумывали и выбирали во всех уголках страны. Мы видим внимание и неравнодушие людей к судьбе дальневосточного леопарда. Участники конкурса делились интересными наблюдениями и ассоциациями, которые вдохновили их на те или иные имена. На наш взгляд, такие проекты помогают почувствовать сопричастность, вовлекают в природоохранную деятельность, а значит слово «экология» становится более осязаемым и понятным, подталкивает людей к реальным действиям», – комментирует Петр Шпиленок, советник президента – председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы.В рамках программы «Хранители леопарда» банк символически опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего клана и ее сыну – Герда и Феникс. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол.«Теперь, когда второй котенок Герды получил имя, можно сказать, что с ним познакомилась вся страна. Имя Сиерра отлично характеризует дальневосточного леопарда как адепта альпинизма. Краснокнижные кошки много времени проводят на вершинах и склонах сопок. Им подходят условия с холодными зимами и непроходимой тайгой. Но за последние 100 лет ареал сократился более чем в 70 раз. Единственное место в мире, где сумели сохранить необходимые условия для леопарда – в Приморском крае. Наша общая цель – заботиться об этой уникальной территории и ее обитателях. Вместе с банком мы продолжаем следить за судьбой семьи Герды, Феникса и Сиерры», – добавил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».СправкаПрограмма «Хранитель леопарда» была запущена «Землей леопарда» в 2014 году для привлечения внимания к работе по сохранению дальневосточного леопарда. За 12 лет работы дирекции заповедников популяция этого животного выросла более чем в 3 раза – с 35 до 129 особей.