Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий кредиторам начислять штрафы и пени по просроченным кредитам умерших заемщиков до вступления наследников в наследство.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий кредиторам начислять штрафы и пени по просроченным кредитам умерших заемщиков до вступления наследников в наследство.Новые правила, установленные законом, предусматривают, что в случае смерти заемщика кредитор не вправе начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства.Мораторий распространяется на все виды кредитов, включая ипотечные. Документ вступит в силу 1 сентября текущего года.Наследники отвечают по долгам наследодателя пропорционально своим долям в имуществе, полученном по наследству. Поправки улучшат положение наследников, делая процедуру урегулирования кредитных обязательств умерших более прозрачной. Наследники получат возможность принять решение о вступлении в наследство без угрозы возникновения неожиданных финансовых претензий, связанных с начислением неустоек и штрафов, - отметил депутат Госдумы Игорь Игошин.