В большинстве случаев трагедии происходят в местах, которые не были оборудованы для купания.

Во Владимирской области на водоёмах продолжают гибнуть люди. В большинстве случаев трагедии происходят в местах, которые не были оборудованы для купания. Об этом сообщила ГУ МЧС России по региону.Так, вечером 14 июля на Погребищенком водохранилище в Судогодском районе утонул мужчина 1977 года рождения.В тот же день из пожарного водоёма в городе Струнино достали тело человека, который был в одежде и с рюкзаком.Ночью 15 июля в реке Киржач погибла женщина 1984 года рождения. А утром в Петушинском районе из Клязьмы извлекли труп неизвестного мужчины.«Уважаемые граждане! Задумайтесь о последствиях купания в необорудованных местах! Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не оставляйте детей у воды без присмотра!» – обращается к жителям пресс-служба ведомства.