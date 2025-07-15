На 28 неделе (с 7 по 13 июля) во Владимирской области заболеваемость ОРВИ немного упала, а ковидом – наоборот, выросла. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Итак,

На 28 неделе (с 7 по 13 июля) во Владимирской области заболеваемость ОРВИ немного упала, а ковидом – наоборот, выросла. Статистикой поделились в пресс-службе Роспотребнадзора региона. Итак, больных ОРВИ за неделю стало меньше на 0,2%. В больницы области с симптомами этой инфекции обратились 3 582 человека и 1 012 – в медучреждения Владимира. Однако стали