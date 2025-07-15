Региональные власти совместно с центром «Мой бизнес» помогают демобилизованным ветеранам специальной военной операции в поисках достойной работы, а также в открытии собственного дела.

Региональные власти совместно с центром «Мой бизнес» помогают демобилизованным ветеранам специальной военной операции в поисках достойной работы, а также в открытии собственного дела. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Так, воины и их родственники, решившие заняться сельским хозяйством, могут получить грант «Агромотиватор». А в рамках кадрового проекта «Герои-33» обучают тех участников СВО, кто в дальнейшем должен занять важные должности в государственных и муниципальных структурах.Отмечается, что большую поддержку ветеранам оказывает Фонд «Защитники Отечества». К примеру, в прошлом году организация взяла на персональное сопровождение демобилизованного военнослужащего Евгения Введенского. Мужчина имел проблемы со здоровьем, однако нашёл в себе силы заняться патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Кроме того, мужчине помогли устроиться юрисконсультом в поликлинику города Радужный.«На фронте приходилось помогать людям по медицинской части. Что-то умею, в боевых условиях разное было. Хочу помогать, имею глубокое уважение к врачам. Понимаю, что здесь непочатый край работы», – приводит пресс-служба слова ветерана СВО.