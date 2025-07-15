Спасатели МЧС вновь призывают жителей региона соблюдать осторожность у воды: с 14 по 15 июля в области утонули четыре человека, трое из них – в местах, не предназначенных для купания. Вечером 14

Спасатели МЧС вновь призывают жителей региона соблюдать осторожность у воды: с 14 по 15 июля в области утонули четыре человека, трое из них – в местах, не предназначенных для купания. Вечером 14 июля на водохранилище у деревни Погребищи (Судогодский район) утонул 48-летний мужчина. Спустя несколько часов, в пожарном водоеме в городе Струнино (Александровский район) обнаружили