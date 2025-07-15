По обвинению в хулиганстве, совершённом группой лиц, перед судом предстанут два несовершеннолетних жителя Гусь-Хрустального.

По обвинению в хулиганстве, совершённом группой лиц, перед судом предстанут два несовершеннолетних жителя Гусь-Хрустального. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 24 января текущего года в городском торговом центре. Один из фигурантов неожиданно напал на пожилого мужчину, несколько раз ударил его кулаками в голову и пнул ногой. Второй подросток присоединился к приятелю и тоже избил потерпевшего. В результате жертва получила перелом носа, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.«По результатам расследования уголовное дело направлено с утверждённым обвинительным заключением в суд», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.