Прокуратура провела проверку и выяснила, что Селивановская центральная районная больница не оплатила исполненные предпринимателями контракты.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что Селивановская центральная районная больница не оплатила исполненные предпринимателями контракты, среди которых договоры на поставку продуктов питания и техобслуживание лифтов. Об этом сообщила регионального ведомства.В адрес исполняющего обязанности главврача медучреждения было внесено прокурорское представление. В отношении ответственного должностного лица возбудили административное дело.«Погашение имеющейся задолженности находится на контроле надзорного ведомства», – отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.