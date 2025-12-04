Из-за отставки Тамары Томаевой.

В связи с предстоящей отставкой Тамары Томаевой, пост исполняющей обязанности министра здравоохранения Владимирской области займет ее заместитель, Нелли Зиновьева. Об этом пишут СМИ.Томаева, по некоторым данным, уже не в первый раз пыталась уйти с должности, написав заявление по собственному желанию.Предыдущий министр, Валерий Янин, находится под стражей по обвинению в присвоении и превышении должностных полномочий.