Такой респектабельный мэн знакомиться с очаровательной блондинкой, ведет ее
в оперу, потом они едут в ресторан, оттуда они едут на его шикарном Ягуаре
пить кофе к нему в загородный дом... Там камин, шкуры, коньяк, шампанское,
массаж ступней, негромкая музыка.... Ну и все дело уже идет к этому
самому..... И вдруг он ей говорит "Давай не будем торопиться, дорогая!" -"?"
-"Поедем в зиний лес" У девушки - культурный шок. И вот они на его Ланд
Крузесе едут в зимний лес. Лапы елей под луной сверкают укрытые снегом....
Он останавливается, выходит, помогает выйти ей, запутавшейся в шубе,
открывает багажник.... ... и достает двустволку. Наводит на нее и
говорит"Раздевайся". "?????!!!!????" Мороз -15 Она раздевается, он говорит
"Лепи снеговика!"
еще анекдот!