Вечером 3 декабря стало известно, что и.о.министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева покидает пост. Она написала заявление об увольнении и глава региона его подписал. Её

Вечером 3 декабря стало известно, что и.о.министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева покидает пост. Она написала заявление об увольнении и глава региона его подписал. Её последний рабочий день – завтра, 5 декабря. О причинах ухода не сообщается. Тамара Томаева не проработала и полугода в Минздраве Владимирской области. Она была назначена на должность первого зама министра