Выступил лорд Бэкингем в парламенте с речью о том,что все английские женщины продажны. Об этом узнала королева и вызвала к себе лорда.
-Лорд, я слышала,что Вы выступили в парламенте с речью?
-Да, моя королева.
-А Вы незабыли, что я тоже женщина?
-Нет, моя королева.
-По вашему, я тоже продажна?
-Да, моя королева.
-Да как Вы смеете это утверждать?
-Я в этом уверен, моя королева.
-Ну, хорошо.Вы можете это докать?
-Да, моя королева.
-И во сколько Вы меня оцениваете?
-Пять фунтов.
-А почему так дёшево?
-Вот видете, Вы уже начали торговаться.
еще анекдот!