Музей Победы объявил в этом году международный конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы». Более 57 тысяч рисунков получили организаторы. Жители Владимирской области также активно участвовали в этой

Музей Победы объявил в этом году международный конкурс «Нарисуй «Ёлку Победы». Более 57 тысяч рисунков получили организаторы. Жители Владимирской области также активно участвовали в этой акции и их работы вошли в виртуальную новогоднюю выставку Музея Победы. Теперь жителям области предлагается проголосовать за лучшие рисунки земляков. Творческое состязание было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.