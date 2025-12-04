В регионе регистрируется всё больше случаев течения ковида с пневмонией – 8,2%. При этом следует отметить, что количество заболевших коронавирусом не так велико – 85 пациентов с

В регионе регистрируется всё больше случаев течения ковида с пневмонией – 8,2%. При этом следует отметить, что количество заболевших коронавирусом не так велико – 85 пациентов с подтверждённым диагнозом, хотя за прошлую неделю число заболевших прибавилось на 10,2%. Больше всего пациентов в ковидом выявлено во Владимире – 30 случаев. 21 случай зафиксирован в Ковровском районе