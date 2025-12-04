Замгубернатора и министр экономического развития и промышленности Денис Синявский рассказал журналистам, каким будет Владимирский инвестиционный конгресс в этом году. Главный

Замгубернатора и министр экономического развития и промышленности Денис Синявский рассказал журналистам, каким будет Владимирский инвестиционный конгресс в этом году. Главный экономический форум региона получит новое содержание и станет площадкой для прямого диалога власти, промышленности и бизнеса. Денис Синявский, зам. губернатора, министр экономического развития и промышленности Владимирской области В этот раз мы хотим наделить её особым