Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.

Суд признал доказательства следствия достаточными и вынес обвинительный приговор в отношении жителя Владимира 1977 года рождения по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ.По версии следствия, 1 июля 2024 около АЗС на улице Толмачевская между водителем Skoda Octavia и мотоциклистом с ребенком вспыхнул дорожный конфликт из‑за неудачного разворота подсудимого.Мужчина сначала задел переднее колесо мотоцикла, а затем развернулся и повторно совершил наезд. Потерпевший 1985 года рождения получил сложный перелом нижней конечности.Обвиняемый скрылся, но позже пришел в полицию. В суде он отрицал вину, ссылаясь на плохое самочувствие, однако следствие установило умысел.Суд приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Он выплатил пострадавшему 600000 рублей.