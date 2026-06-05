Аварийные бригады локализовали засор.

4 июня вечером на улице Полины Осипенко в промышленной зоне произошла коммунальная авария — засорился канализационный коллектор.На место оперативно выехали глава города Сергей Волков и директор МУП «Владимирводоканал» Александр Кладов.Аварийные бригады приняли оперативные меры для локализации и устранения засора.На объекте завершают восстановительные работы. На следующей неделе запланированы профилактические мероприятия и промывка сети для снижения риска повторных засоров.Подключение жителей соседних домов к коммунальным системам не прерывалось.