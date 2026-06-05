Владимирская область и Госкомпания «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ.

На ПМЭФ обсуждали развитие федеральной дорожной сети и перспективы Владимирской области. Губернатор Александр Авдеев изложил позицию на сессии и на встрече с главой Автодора Вячеславом Петушенко.Через регион проходит 218 км трассы М-12 «Восток», которая стала значимым драйвером экономики и притоком инвестиций в районы около развязок.За пять лет область нарастила площадки для логистики и производства. В радиусе 15 км от М-12 планируют возвести не менее 250 тыс. кв. м коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры.На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве для совместной реализации проектов строительства и реконструкции дорог и градостроительных инициатив.По предварительным данным, ВРП области вырос более чем на треть за три года и по итогам 2025 года приблизился к триллиону рублей.Регион делает ставку на синергию скоростной сети, подготовленных промплощадок и льготных режимов для привлечения бизнеса.