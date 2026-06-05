В областном центре продолжается ремонт спортивных сооружений, расположенных во дворах многоквартирных домов. На 19 хоккейных кортах из 21 деревянные борта заменили на современные

В областном центре продолжается ремонт спортивных сооружений, расположенных во дворах многоквартирных домов. На 19 хоккейных кортах из 21 деревянные борта заменили на современные пластиковые конструкции, что значительно улучшило их эксплуатационные свойства и долговечность. Сейчас завершается ремонт хоккейных площадок на улице Жуковского, возле дома №20 и улице Соколова-Соколёнка, в районе дома №7. Кроме замены бортов на