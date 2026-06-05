Губернатор подписал указ о поддержке участников мобрезерва.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал указ о выплатах для участников местного мобилизационного резерва.Новая мера поддержки предназначена для жителей, которые совмещают гражданскую работу с дежурствами в составе оборонного подразделения.Право на субсидию получают те, кто заключил контракт и прошел специальные сборы в составе отряда в 2026 году.Установлен имущественный порог: средняя зарплата по основному месту работы кандидата не должна превышать 80 000 рублей.