Поклонный крест на въезде в город Ковров со стороны деревни Ручей находится в аварийном состоянии. Он получил повреждения из-за разрушения холма, на котором установлен, сообщают в

Поклонный крест на въезде в город Ковров со стороны деревни Ручей находится в аварийном состоянии. Он получил повреждения из-за разрушения холма, на котором установлен, сообщают в администрации города Коврова. Решение о замене нынешнего креста на новый благословил митрополит Владимирский и Суздальский Никандр. Необходимые средства собрали неравнодушные граждане и прихожане. Новый крест изготовят из дерева в