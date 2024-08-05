На минувшей неделе губернатор Владимирской области и его первый заместитель Александр Ремига посетили Турцию.

На минувшей неделе губернатор Владимирской области и его первый заместитель Александр Ремига посетили Турцию. Целями рабочего визита стало укрепление международных связей и развитие экономического сотрудничества. Об этом руководитель 33-го региона рассказал в своём .В частности, владимирские чиновники посетили турецкое предприятие Vestel, которое занимается производством бытовой техники. Руководству компании предложили реализовать один из проектов на территории Александровского района, где за последние два года условия для инвесторов стали ещё более выгодными.Кроме того, Александр Авдеев и Александр Ремига узнали о работе зарубежных строительных организаций, их опыте и технологиях. В планах – привлечь турецких рабочих для возведения различных объектов на территории нашего региона.