Главные новости к этому часу:
Российскому Докучаевску. Спецтехника, учебники, стройматериалы....
Главные новости к этому часу:
Российскому Докучаевску. Спецтехника, учебники, стройматериалы. Гуманитарная помощь теперь уже российскому Докучаевску.
Памяти героев. К 90-летию Гражданской обороны России. В парке Патриот Владимира торжественно открыли мемориал пожарным и спасателям - участникам Великой Отечественной войны.
Судьба долгостроев. Обновленный лицей в Вольгинском и долгожданный дом культуры в Липне. Как решаются проблемы долгостроев?