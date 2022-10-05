Главные новости к этому часу: Российскому Докучаевску. Спецтехника, учебники, стройматериалы....

Главные новости к этому часу:Российскому Докучаевску. Спецтехника, учебники, стройматериалы. Гуманитарная помощь теперь уже российскому Докучаевску.Памяти героев. К 90-летию Гражданской обороны России. В парке Патриот Владимира торжественно открыли мемориал пожарным и спасателям - участникам Великой Отечественной войны.Судьба долгостроев. Обновленный лицей в Вольгинском и долгожданный дом культуры в Липне. Как решаются проблемы долгостроев?