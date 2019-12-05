На заседании президиума генерального совета Единой России по итогам ее XIX съезда секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о работе по формированию народной предвыборной программы. Возглавлять ее будет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На заседании президиума генерального совета "Единой России" по итогам ее XIX съезда секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал о работе по формированию народной предвыборной программы. Возглавлять ее будет премьер-министр России Дмитрий Медведев.Обеспечивать формирование новой предвыборной программы будет проектный офис "Единой России". А ее соавторами наряду со специалистами и экспертами должны стать граждане России, рассказал Андрей Турчак. "Все те, у кого есть свои здравые предложения, идеи и запросы", – подчеркнул он.Он напомнил слова премьер-министра России, председателя "Единой России", которые тот произнес на XIX съезде. "Программа должна быть народной", – напомнил Андрей Турчак. Глава российского правительства, добавил он, возглавит работу по формированию программы и встанет во главе программной комиссии.Напомним, XIX съезд "Единой России" состоялся 23 ноября в Москве. В его работе приняли участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Госдумы, сенаторы, общественники и журналисты. Выступил на мероприятии и президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что люди ожидают от партии живой работы."Она должна быть для них близким, отзывчивым помощником", – напутствовал российский лидер единороссов.Премьер-министр России Дмитрий Медведев в своем выступлении обратил внимание на работу "Единой России" с активистами, и их взаимодействие с гражданами на местах. В качестве примера он привел конкурс, в рамках которого первичные организации партии боролись за получение гранта на реализацию своих идей. "Каждый проект – обсуждали с людьми", – заметил глава российского правительства.Также на XIX съезде был дан старт подготовки к выборам в 2021 году. Кроме того, был представлен новый формат работы общественных приемных "Единой России". Теперь любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.