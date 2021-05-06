Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства страны Татьяной Голиковой. Российский лидер рассказал о том, что новая отечественная ..

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства страны Татьяной Голиковой. Российский лидер рассказал о том, что новая отечественная вакцина "Спутник Лайт" уже готова к регистрации. Таким образом, арсенал российских препаратов для борьбы с коронавирусом расширяется еще сильнее.