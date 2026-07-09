С 10 по 14 июля в регионе работает фольклорно-этнографическая экспедиция, главная цель которой – запечатлеть секреты мастерства местных умельцев. Исследователи детально изучат создание

С 10 по 14 июля в регионе работает фольклорно-этнографическая экспедиция, главная цель которой – запечатлеть секреты мастерства местных умельцев. Исследователи детально изучат создание самобытных изделий, которые составляют культурное наследие Владимирской земли. Об этом рассказали в правительстве региона. В Гороховецком округе специалисты познакомятся с искусством создания знаменитой щепной игрушки, которую мастера прошлого виртуозно изготавливали из отходов