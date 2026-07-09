Во Владимирской области проходит акция «Музейная неделя».

На текущей неделе во Владимирской области проходит акция для бойцов СВО и их близких. Государственные музеи региона открывают свои двери бесплатно.Посетить экспозиции можно в Центре ИЗО Владимира, Гороховецком историко-архитектурном, Муромском историко-художественном и Мстерском художественном музеях. Это шанс узнать больше об истории и культуре края.Для бесплатного входа необходимо показать документ, подтверждающий статус участника или члена семьи, либо предъявить Цифровой ID. Акция позволит погрузиться в мир искусства.