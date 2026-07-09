Технология помогает водителям не терять концентрацию и предотвращает выезд с полосы.

В регионе продолжается масштабная работа по снижению аварийности, проводимая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из наиболее эффективных решений стало внедрение шумовых виброполос. Специалисты создают их методом фрезерования асфальтового покрытия по краям проезжей части или вдоль разделительных линий. При наезде колес на такие углубления автомобиль начинает вибрировать, издавая характерный гул, который заставляет водителя мгновенно сконцентрироваться.Такая мера особенно важна на участках с повышенной концентрацией ДТП. Гул и вибрация помогают автомобилистам вовремя «встряхнуться», избавиться от сонливости и предотвратить опасный съезд с полосы. Для качественного выполнения работ АО «ДСУ-3» приобрело современный погрузчик со специальными резцами. Техника филиала «СДРСУ» позволяет создавать точные выемки глубиной 1,5 см, которые затем покрываются яркой краской для дополнительного привлечения внимания.Технология уже активно применяется на ключевых трассах области, включая дороги Колокша – Кольчугино – Александров, Касимов – Муром – Нижний Новгород и Владимир – Муром – Арзамас. Также виброполосы появились на направлениях в сторону Камешково, Струнино и на подъездах к федеральной трассе М-7 «Волга». По словам представителей дорожных служб, эти элементы значительно повышают уровень дисциплины водителей и делают поездки по региональным артериям гораздо более предсказуемыми и безопасными для всех участников движения.