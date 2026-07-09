Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Следственный отдел Суздальского района завершил расследование дела 37-летнего жителя соседнего региона. Его обвиняют в краже в особо крупном размере.В ноябре 2025 года обвиняемый заложил свой автомобиль BMW в ломбард, получив 700 тысяч рублей. Не вернув деньги, он лишился машины, которую затем приобрела жительница Суздальского района за 1,5 миллиона. Мужчина предложил новой собственнице выкупить авто за полмиллиона, но получил отказ.Ночью 18 апреля фигурант прибыл в село Суздальского района. Используя второй комплект ключей, он похитил транспортное средство. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, и похищенный автомобиль изъяли.