За строительством новой школы в Камешкове следят все горожане. Здесь будут учиться 675 учеников, почти половина юных камешковцев.

Поможет ликвидировать вторую смену с большим запасом. В Камешкове появится новая школа почти на 700 мест. На какой стадии строительство сегодня и какое оснащение ждёт будущих учителей и ребят - в нашем репортаже.За строительством новой школы в Камешкове следят все горожане. Здесь будут учиться 675 учеников, почти половина юных камешковцев.Ирина Домарева, начальник управления образования администрации Камешковского района: «Школа будут красивой, современной, оснащенный, два актовых зала, спортзал, столовая, библиотека, закупается компьютерное оборудование. И мы надеемся, что после ввода, все школьники будут учиться в современных условиях».Построить школу решили еще в 2016-ом, после открытия детского сада. При содействии бывшего губернатора Светланы Орловой и главы района Анатолия Курганского вошли в госпрограмму. Выделили земельный участок - в центре города. Контролируют ход работ местные депутаты.Владимир Морозов, депутат Камешковского совета народных депутатов: «Чтобы данная стройка повлияла и на хорошее образование и не навредила населению. Была безопасной, переход у Свердлова был оборудован, освещен, а с другой стороны был автомобильный проезд».У Ольги Мокровой в этом году дочь пойдет в первый класс. Как только школу сдадут, она сразу переведет дочь туда.Ольга Мокрова, жительница Камешкова: «В этом году мой ребенок выпустился из детского садика нового, современного и очень довольная, что в Камешково будут строить новую современную школу».Это прежде всего качественно новый уровень образования, говорит Ольга. А главное, в городе будет ликвидирована вторая смена.Екатерина Гусева"Вести-Владимир"