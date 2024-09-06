Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Как стало известно, он обратился за медицинской помощью, жалуясь на сильные боли в сердце.

Состояние Бедроса Киркорова резко ухудшилось. Как стало известно, он обратился за медицинской помощью, жалуясь на сильные боли в сердце.Врачи, прибывшие к нему на дом, приняли решение о госпитализации, и Бедроса немедленно доставили в больницу для дальнейшего обследования. В клинике медики провели ряд диагностических процедур и пришли к выводу о необходимости операции.Основной целью вмешательства стало проверка кардиостимулятора, который был установлен Бедросу в прошлом году после диагностики ишемической болезни сердца и стенокардии напряжения. Операция была проведена в условиях высокой сложности, и врачи оценили состояние пациента как тяжелое.На данный момент Бедрос Киркоров находится в люксовой палате, оборудованной всем необходимым для оказания экстренной помощи. Врачи внимательно следят за его состоянием, применяя современные медицинские технологии и препараты. Первого сентября сам Бедрос поделился с Mash, что чувствует себя относительно хорошо, однако врачи продолжают оставаться настороженными.Стоит отметить, что здоровье Бедроса Киркорова уже не раз вызывало беспокойство. В 2021 году он перенёс коронавирусную инфекцию, а в начале декабря того же года был госпитализирован с пневмотораксом. Эти события подчеркивают хрупкость его здоровья и необходимость постоянного медицинского наблюдения.